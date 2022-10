Em busca de recuperação, Santos recebe o lanterna Juventude no encerramento da rodada

A equipe paulista vem de derrotas para Atlético-MG e Inter e ocupa a 14ª posição, com 37 pontos. Agora, contudo, tem pela frente o adversário perfeito para suas pretensões: com apenas três vitórias no Nacional, o time gaúcho não vence desde o dia 24 de julho, quando bateu o Ceará por 1 a 0, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos tem uma boa oportunidade para interromper a sequência negativa, nesta segunda-feira (10), em partida contra o lanterna Juventude, a partir das 20h, na Vila Belmiro, no encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

