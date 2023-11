Em busca da vaga olímpica, Pedro Nunes representa Amazonas no Pan do Chile

Manaus/AM - Pedro Nunes é um dos representantes do Amazonas nos Jogos Pan-Americanos do Chile 2023 e busca alcançar o índice que garante vaga nas Olimpíadas de Paris 2024. O atleta amazonense Campeão Brasileiro no lançamento de dardo, conta com o incentivo do Governo do Amazonas por meio do projeto “Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024”, para participar da competição que acontece neste sábado (4), na cidade de Santiago.

Nesta competição, Pedro Nunes participa pela primeira vez na categoria adulto, podendo ser o primeiro amazonense a garantir uma vaga nas Olimpíadas em Paris 2024. O recordista brasileiro com 83m89, conquistado no Grande Prêmio do Brasil este ano, está a menos de 1,61 metros de alcançar sua meta, que é de 85m50, estabelecida pela Federação Mundial de Atletismo.

“Sei que estou bem treinado e vou buscar meu objetivo, minha meta é subir no pódio mais alto, representar bem o estado e trazer essa vaga olímpica. Sei que posso fazer um grande lançamento”, destacou Pedro Nunes.

Com uma rotina de treinos intensos realizados na Vila Olímpica de Manaus, junto com a sua técnica, Margareth Bahia, também da Seleção Brasileira, Pedro Nunes segue confiante para uma das competições mais importantes da sua carreira.

“Eu sempre friso que temos esse incentivo do Governo do Amazonas, tanto o espaço para treinar como o Bolsa Atleta e passagens áreas. Esse investimento nos deixa tranquilos para treinar e fazer o que sabemos fazer, que é competir e trazer resultados”, disse Pedro Nunes

Caso Pedro Nunes apenas medalhe na competição do Chile, sua posição somará ao ranking de pontos para a vaga olímpica até junho 2024.

Com informações da assessoria