Em busca da rota de vitórias, líder Botafogo recebe Palmeiras

Brasília/DF - O líder Botafogo recebe o Palmeiras no estádio Nilton Santos em busca de uma vitória que possa lhe dar tranquilidade na jornada em busca do título do Campeonato Brasileiro. Para isto, o Alvinegro terá que dar fim, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (1º), a uma sequência de dois jogos sem vitórias em casa, após um empate por 1 a 1 com o Athletico-PR e uma derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, informou a Agência Brasil*. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

Mas para alcançar o seu objetivo o Botafogo, que lidera a competição com 59 pontos, terá uma difícil missão, medir forças justamente com o vice-líder Palmeiras, que somou nove pontos em seus últimos três compromissos para chegar aos 53.

Mesmo diante de um adversário complicado, como o atual campeão Palmeiras, o técnico Lúcio Flávio espera uma boa atuação do Alvinegro: “Vamos jogar e temos condições e capacidade para isso. O mais importante é atentar para o que tem sido feito. Foi mencionada a campanha dentro de casa, o que é mérito da competência dos atletas. Segundo turno tem muito disso, essa dificuldade, pois cada um briga por um objetivo. O que nos resta é manter o foco, o trabalho e motivar os atletas. Acredito que os jogadores darão a resposta no jogo contra o Palmeiras”.

Retorno do atacante Victor Sá

Para o confronto com o Verdão, o técnico Lúcio Flávio conta com um importante retorno, o atacante Victor Sá, que desfalcou o Botafogo diante do Cuiabá por causa de suspensão. Desta forma o Alvinegro deve iniciar a partida no Nilton Santos com: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Com três vitórias em seus últimos três compromissos no Brasileiro (um deles uma sonora goleada de 5 a 0 sobre o São Paulo) o Palmeiras começa a ser visto como um real candidato ao título brasileiro. Em entrevista coletiva o técnico Abel Ferreira deixou claro que sua equipe jogará para vencer todas as partidas restantes: “Temos nove jogos, temos um bom jogo pela frente [contra o Botafogo]. Um jogo de cada vez, queremos vencer todos. Queremos vencer o próximo”.

A provável escalação do Verdão para o confronto com o Alvinegro é: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

(*) Informações da Agência Brasil