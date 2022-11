Em Buenos Aires, golaços levam torcedores do desânimo à festa total

"Claro que ele estava, do céu, empurrando a equipe", diz Rosarina Carla Monsalve, 54, que caminhava com o marido em direção ao Obelisco para comemorar a vitória.

Pelo centro da capital argentina, adolescentes caminhavam com camisas que tinham o rosto de Maradona estampado. Nesta sexta-feira (25), a morte do ídolo completou dois anos.

No bairro de Palermo, que concentra bares com telões, um torcedor gritava "acabou a 'mufa' (má sorte), agora podem vir Alemanha, Brasil, todo mundo".

Muitos que já se sentiam vencidos pela temperatura e pelo desânimo, encostados em árvores, deram um salto com o golaço do camisa 10. No segundo, de Enzo Fernández, a festa já era total.

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A apreensão, o sol forte e as comparações com fracassos recentes da seleção Argentina predominavam na Fan Fest de Buenos Aires, onde fãs se reuniram para ver a partida contra o México. O clima durou apenas até o primeiro gol de Messi.

