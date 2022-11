Em Brasil contra Suíça, Galvão Bueno narra seu 50º jogo da seleção em Copas

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Conforme anunciado em suas redes sociais, Galvão Bueno narra, nesta terça-feira (28), na partida contra a Suíça, seu 50º jogo da seleção brasileira em Copas. Ele estará na transmissão da TV Globo, direto do Estádio 974, em Doha, para o jogo válido pela segunda rodada do Grupo G no Mundial do Qatar.

"A caminho do meu 50º jogo da Seleção em Copas do Mundo!!", escreveu Galvão.

Galvão Bueno já fez sua primeira aparição na partida de estreia do Brasil, na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, no Estádio Lusail. Ele esteve ao lado dos comentaristas Roque Jr, Paulo Cesar de Oliveira e Ana Thaís Matos.

É a 13ª copa da longínqua carreira de Galvão. O icônico narrador foi quem deu voz aos títulos do tetra e do penta da seleção brasileira nas Copas de 1994 e 2002. Estreiou na vitória da Canarinho sobre a Argélia em 1986, na Copa do México.

Nestes 49 jogos até agora, o narrador soma 34 vitórias, sete empates e oito derrotas.