Em boa fase, Ceará e Juventude se encaram no Castelão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ceará e Juventude se enfrentam neste domingo (4), às 18h15, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes não perdem há quatro partidas na competição.

Em 12º lugar, com 10 pontos, ao início da rodada, o Ceará não perde há 16 dias, desde que levou 2 a 1 do Bahia no Castelão. Depois desse dia, ganhou do Atlético-MG e empatou três vezes, a última delas contra o líder RB Bragantino fora de casa.

O Juventude vive uma fase melhor ainda. Em seu retorno à elite depois de 14 anos, o time é o melhor gaúcho no Brasileirão até o início da nona rodada e ganhou 10 dos últimos 12 pontos disputados.

Em seu último jogo, derrotou o Grêmio por 2 a 0 em casa. Também fazem parte dessa sequência os triunfos sobre Flamengo e Sport em Caxias do Sul (RS) e um empate com o América-MG fora de casa. Com isso, o Juventude iniciou a rodada na oitava colocação, com 12 pontos.

CEARÁ X JUVENTUDE

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 18h15h (de Brasília) deste domingo (4)

Juiz: Alisson Sidnei Furtado (TO)

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Premiere e TNT Sports