Em amistoso em Abu Dhabi, Gana vence Suíça

Gana continuou perseguindo ampliar o placar, enquanto a Suíça, que joga contra o Brasil pela Copa do Mundo, no dia 28 de novembro, pareceu poupar seus atletas e não deu outra. Aos 28 minutos da etapa final, Semeneyo ampliou o placar com bola que passou pelo goleiro e sobrou para marcar: Gana 2x0 Suíça, que foi o placar final.

O jogo, último amistoso antes da Copa do Mundo, mostrou a Suíça se movimentando bem, mas teve dificuldade para enfrentar jogadas aéreas de Gana, que estreou o placar aos 24 minutos do segundo tempo, em jogada aérea finalizada por Salisu. Gana 1x0 Suíça.

Rio de Janeiro/RJ - A seleção da Suíça perdeu para Gana em jogo amistoso realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, nesta quinta-feira, dia 17, no estádio Al Nahyan, com o placar final de 2 a 0 para a seleção de Gana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.