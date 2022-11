Em amistoso de seleções femininas, Canadá derrota Brasil

As brasileiras foram à luta e conseguiram, ainda no primeiro tempo, fazer o único gol do Brasil, que teve o talento de Debinha para marcar, aos 32 minutos, o gol brasileiro. Com a derrota, Brasil perde a invencibilidade de dez vitórias seguidas.

O placar foi movimentado aos 21 minutos de primeiro tempo, quando Zadorsky, camisa número 4, finalizou de cabeça, sem chance para a goleira Lorena defender. O jogo continuou, e as meninas do Canadá, mais ofensivas, voltaram a marcar aos 29 minutos, em finalização efetivada por Leon. Canadá 2 x 0 Brasil.

São Paulo/SP - O amistoso entre as seleções femininas de futebol do Brasil e Canadá, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 11, na Vila Belmiro, teve como vitorioso o time canadense pelo placar de 2 a 1.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.