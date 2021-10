Em alta, Palmeiras está a três vitórias de superar time de 2020 no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras vem de quatro partidas sem perder, sendo três vitórias —sobre Internacional, Ceará e Sport— e um empate no período, contra o Bahia. Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, e com mais 33 para disputar, o clube está a três vitórias de superar seu desempenho da última edição do torneio, quando foi o sétimo, com 58 pontos, ficando a 13 do campeão Flamengo.

O time desta temporada ainda está crescendo nos jogos que antecedem a final da Libertadores, em oposição ao que ocorreu às vésperas da decisão anterior, realizada em 30 de janeiro. Na ocasião, o Palmeiras conquistou apenas 5 de 15 pontos em disputa no Brasileiro entre a segunda partida da semifinal, contra o River Plate, e o título contra o Santos, um aproveitamento de 33%.

Já neste ano, o time de Abel Ferreira somou 11 de 21 pontos possíveis no Brasileiro desde que eliminou o Atlético-MG na Libertadores, com 52% de aproveitamento. Até a final da taça continental, em 27 de novembro, o Palmeiras ainda terá mais sete jogos para disputar, sendo o próximo deles às 16h deste domingo (31), contra o Grêmio, em Porto Alegre.

O começo da série, entretanto, não foi promissor. O Palmeiras perdeu dois dos sete jogos que fez após conquistar a vaga no Mineirão, levando 2 a 1 do América-MG fora de casa e sofrendo uma derrota mais estridente no Allianz Parque, o 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, que rendeu vaias da torcida palmeirense em sua volta ao estádio.

Mas o time foi se recuperando, até chegar à atual sequência de 10 pontos conquistados em 12 disputados. Se vencer o Grêmio, o Palmeiras vai somar quatro vitórias consecutivas e começar a se aproximar da sua melhor série no campeonato, obtida entre 27 de junho e 24 de julho, quando emendou sete triunfos na competição —sobre Bahia, Internacional, Sport, Grêmio, Santos, Fluminense e Atlético-GO.

Trata-se da mesma sequência de adversários que o time vem enfrentando, mas de modo espelhado —o que foi jogo fora virou partida em casa, e vice-versa—, com a inserção de um jogo com o Ceará, resgatado da última rodada do primeiro turno.

Enquanto o Palmeiras tenta manter o embalo, o Grêmio busca ao menos recuperação. A equipe de Vagner Mancini vem de derrota para o Atlético-GO, adversário direto na briga contra o rebaixamento, e segue amargando a vice-lanterna da competição, com 26 pontos.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (31)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

Transmissão: TV Globo e Premiere