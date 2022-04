Em alta com Carille, aposta para meio-campo no Santos perde espaço com Bustos

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após chamar a atenção do ex-técnico Fabio Carille logo na sua chegada ao Santos, o meia Bruno Oliveira perdeu espaço no elenco do time sob o comando do argentino Fabián Bustos.

Bruno foi bem na pré-temporada e entrou no segundo tempo dos jogos contra Inter de Limeira, Botafogo, São Bernardo e Grêmio Novorizontino. Com Bustos, porém, ele não tem nem ido ao banco de reservas.

Bruno Oliveira, a princípio, continua à disposição de Fabián Bustos no elenco profissional e tenta convencer o novo treinador no dia a dia. A concorrência é pesada e conta com Ricardo Goulart, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani. O atacante equatoriano Jhojan Julio também pode atuar como meia.

O UOL Esporte apurou que a avaliação técnica de Bruno é positiva, mas o jovem de 24 anos apresenta certa dificuldade de adaptação na primeira experiência em um clube da Série A do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Bragantino, Bruno Oliveira passou pro XV de Piracicaba, Grêmio Osasco, Caldense e Vitória antes de chegar ao Santos. O armador foi um destaque quase que solitário no rebaixamento do Leão para a Série C do Brasileirão.

Bruno tem os direitos econômicos ligados à Caldense e está emprestado até dezembro, com valor de compra fixado. O estafe do meio-campista monitora a situação para saber se será necessário buscar um novo clube.