Em 1º jogo sem Ceni, Fortaleza perde para o Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o Fortaleza por 2 a 1 nesta quarta-feira (11), no primeiro jogo da equipe cearense desde a saída de Rogério Ceni, agora treinador do Flamengo. A partida foi válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe da casa saiu à frente no placar ainda no primeiro tempo com Juninho. Na etapa final, o Fortaleza chegou a empatar com Bergson, mas Gilberto voltou a colocar o Bahia em vantagem, em cobrança de pênalti.

Com o resultado na Arena Fonte Nova, o Bahia chegou aos 25 pontos e agora é o nono colocado, enquanto o Fortaleza é o 12º, com 24. Eles se preparam agora para encarar Coritiba e São Paulo, respectivamente, também pelo Brasileiro.

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba (Elton), Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo, Edson (Anderson Martins)e Daniel (Rodriguinho); Fessin, Élber (Clayson) e Gilberto (Saldanha). T.: Mano Menezes.

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Roger Carvalho (Carlinhos), Paulão e Bruno Melo; Juninho, Felipe (Tinga) e Romarinho (Ronald); Osvaldo (Yuri César), David (Wellington Paulista) e Bergson. T.: Marconne Montenegro.

Estádio: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Carlos Henrique de Lima Filho (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Juninho Capixaba, Ronaldo e Anderson Martins (BAH); Paulão, Felipe e Derley (FOR)

Gols: Juninho (BAH), aos 24min do 1ºT; Bergson (FOR), aos 19min, e Gilberto (BAH), aos 25'min do 2ºT