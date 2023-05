Elora Dana finaliza Faelly no primeiro round e mantém título dos moscas

A amazonense Elora Dana continua sendo a dona do cinturão da categoria até 57,5kg. No Jungle Fight 116, ginásio Pelezão, em São Paulo, no último sábado (27), aos 4min52s de luta, ainda no primeiro round, a lutadora de Tefé aplicou um mata-leão para finalizar Faelly Vitória.

Elora Dana chega a seis vitórias em seis lutas e manteve a invencibilidade na carreira.

No início, Elora já conectou um golpe limpo no rosto de Faelly, além de cruzar golpes com perigo. Faelly respondeu e também tocou o rosto da campeã. A amazonense levou a luta para a grade, enquanto tentava jogar joelhada. Faelly conseguiu inverter a posição.

No fim do round, Elora colocou Faelly de costas no chão e foi por cima. A campeã aproveitou os segundos finais para fechar o mata-leão. Faelly não resistiu, bateu e viu a festa de Elora no cage do Jungle Fight 116.