Eliminada, Paula Pareto encerra carreira no judô

Ela criticou o político quando ele disse que as medidas de distanciamento social poderiam ser relaxadas, no ano passado, apesar dos contágios estarem em alta.

Traumatologista, Paula Pareto esteve na linha de frente no combate à Covid-19 e entrou em polêmica com o presidente do país, Alberto Fernández.

Um dos nomes mais importantes da história do esporte argentino, La Peque (como é conhecida) era uma das candidatas ao pódio no Nippon Budokan.

"Perdão por não fazê-los felizes como no Rio", disse a judoca, emocionada, ao sair do tatame.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.