Eliminação da Alemanha na Copa do Mundo é um filme de terror, diz Havertz

"Temos que ser honestos: nos últimos cinco anos as coisas não correram muito bem, e a culpa foi nossa. Só podemos assumir a responsabilidade. Esperemos que as coisas mudem logo", encerrou Havertz, sem esconder o desânimo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação precoce na Copa do Mundo do Qatar foi vista como um filme de terror para o atacante Havertz. Ele fez dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica, nesta quinta-feira (1º), no estádio Al Bayt, em Al Khor, resultado que não evitou a queda.

