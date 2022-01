Elenco inflado do Corinthians pode ser problema aos garotos da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliminados da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os garotos da base do Corinthians podem não ter espaço no CT Joaquim Grava, mesmo com uma possível conquista de título.

O técnico Sylvinho está preocupado com o tamanho do elenco profissional —atualmente com 31 jogadores e podendo chegar a 33 com as chegadas de Ivan e Robson Bambu— e teme que não haja abertura aos jovens talentos das categorias de base no curto prazo.

Desconsiderando Jô e Fagner, o Corinthians tem outros 12 atletas vindos da base —a maioria deles brigando por vaga no time titular— e com idades abaixo de 25 anos.

Os jovens atletas equilibram o elenco com nomes rodados e consagrados como são os casos de Willian, Renato Augusto, Giuliano e Cássio. Os perfis oferecem ao clube a junção entre juventude e experiência.

Na última temporada, iniciada com a transição da gestão de Andrés Sanchez para Duilio Monteiro Alves, o endividado Corinthians apostou na base para resolver seus problemas dentro de campo.

Alguns dos jovens jogadores se mantiveram no CT Joaquim Grava mesmo com a mudança na política adotada pelo clube e as consequentes contratações de peso no segundo semestre do ano passado.

Os recentes movimentos preencheram o elenco e, com exceção ao posto de centroavante, todas as posições estão ocupadas.

Por isso, embora acompanhe o desenvolvimento dos meninos da Copinha e receba relatórios constantes dos garotos da base, o técnico Sylvinho teme que não haja espaço para promoções. Se necessário, a prioridade será dada aos crias do Terrão que já estão no CT Joaquim Grava.

A dificuldade, no entanto, não significa que as portas estão fechadas aos talentos da Copinha. Aqueles que se destacarem e eventualmente preencherem colunas do grupo profissional podem ganhar uma oportunidade para demonstrar serviço a Sylvinho.

*

ATUAL ELENCO DO CORINTHIANS*

Goleiros: Cássio, Matheus Donelli, Carlos Miguel e Guilherme Pezão

Laterais: Fagner, João Pedro, Bruno Melo, Fábio Santos e Lucas Piton

Zagueiros: João Victor, Gil, Raul Gustavo e Danilo Avelar

Volantes: Du Queiroz, Paulinho, Cantillo, Gabriel, Roni e Xavier

Meias: Willian, Giuliano, Renato Augusto, Luan, Gabriel Pereira, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira

Atacantes: Mosquito, Jô, Roger Guedes e Adson

*O clube possui acordo encaminhado com o goleiro Ivan e com o zagueiro Robson Bambu. A dupla, no entanto, ainda não foi anunciada.