Elenco faz motim e Jorge Jesus coloca cargo à disposição no Benfica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jorge Jesus não está garantido no comando técnico do Benfica e terá uma reunião nesta terça-feira (28), com o presidente da equipe Rui Costa, para definir o seu futuro imediato. O jornal português 'A Bola' trouxe em sua capa desta terça-feira a informação de que o treinador de 67 está 'por um fio' no cargo. Jesus afastou o capitão da equipe, o meia Pizzi, do grupo e o fez treinar à parte — os dois teriam se desentendido no vestiário na derrota para o Porto por 3 a 0. Outro jornal português, dessa vez o 'Record', deu mais detalhes sobre o conflito e revelou que todo o elenco se recusou a treinar após Pizzi ser afastado. Somente após a intervenção de Rui Costa os trabalhos foram iniciados. Na última quinta-feira (23), o Benfica perdeu por 3 a 0 para o Porto e foi eliminado nas oitavas de final da Taça de Portugal. A expectativa era de que Jorge Jesus fosse demitido naquele jogo, já que as investidas do Flamengo estavam causando conflitos no time português. No entanto, o rubro-negro encaminhou acerto com o técnico Paulo Sousa e esfriou o interesse em Jesus. Agora, a imprensa portuguesa afirma que Jorge Jesus define hoje seu futuro, e sua saída é iminente.

