Elenco do Universitario posa com mensagem de apoio a preparador suspeito de racismo

Corinthians e Universitario se enfrentam numa espécie de repescagem da Copa Sul-Americana, disputada entre terceiros colocados em seus grupos da Libertadores (caso da equipe paulista) e equipes que ficaram no segundo posto de suas chaves na primeira fase da Sul-Americana (caso do time peruano).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elenco do Universitario, do Peru, posou para uma foto com uma faixa de apoio ao preparador físico uruguaio Sebastián Avellino, preso preventivamente em São Paulo sob suspeita de racismo contra torcedores do Corinthians.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.