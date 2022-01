Eleito melhor do mundo, Lewandowski agradece e diz que se sente melhor do que nunca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O polonês Robert Lewandowski agradeceu após ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa pelo segundo ano consecutivo. Em entrevista coletiva, o atacante do Bayern de Munique se disse orgulhoso com o prêmio. "Obrigado por todas as mensagens de apoio e parabéns. Estou muito feliz por ganhar este prêmio de novo. Ganhar em anos consecutivos significa muito para mim, meus companheiros e para o clube inteiro", disse. "Isso me deixa muito orgulhoso por ter vencido. Essa é a recompensa por todo o meu trabalho duro: meus jogos, meus gols e meu desempenho em campo. Significa muito para mim", afirmou o camisa 9. Apesar da conquista, o atacante acredita que os títulos coletivos valem mais que as premiações individuais. "Para mim, os prêmios individuais são sempre muito especiais porque um grande número de treinadores e jogadores vota no vencedor. Mas os troféus com a equipe são mais importantes." Aos 33 anos, Lewandowski ainda declarou que se sente "melhor do que nunca". "Ainda estou conhecendo meu corpo de novo a cada dia. Se eu puder forçar o limite ainda mais, eu vou. Aos 33, me sinto melhor do que nunca", contou.

