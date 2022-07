'Ele calça o Vina': CBF divulga áudios do VAR de Ceará x Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio a reclamações de ambos os lados sobre a arbitragem na vitória do Palmeiras sobre o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, a CBF divulgou os áudios do VAR em três lances do jogo, incluindo o pênalti marcado para o Vozão e a não marcação de um de Gustavo Gómez sobre Mendoza.

Entre os lances divulgados, o árbitro de vídeo Rodrigo Nunes de Sá concordou com Anderson Daronco em dois deles, chamando o juiz de campo para rever a disputa que culminou na expulsão de Richardson por falta sobre Dudu.

Os palmeirenses reclamaram muito do pênalti marcado de Danilo sobre Vina, no segundo tempo. Daronco afirmou que o jogador do Palmeiras "calçou" o adversário, e o VAR manteve a decisão de campo.

"Para mim, ele calça", apontou o árbitro de campo.

"Na [câmera] quatro, a perna está um pouco mais à frente. Vou confirmar a decisão de campo. Nesse momento. Ok. Coxa. Daronco, lance checado. Penal confirmado. Penal confirmado", respondeu o VAR.

Já a disputa na área entre Gustavo Gómez e Mendoza, no fim do primeiro tempo, foi apontada como "normal" pelo time de arbitragem.

"Os dois estão indo. Não tem uso de braço. Não tem movimento de braço", avaliou Daronco.

"Lance checado. Disputa normal, contato não faltoso", respondeu o VAR.

A expulsão de Richardson por falta em Dudu em contra-ataque do Palmeiras foi a única que gerou discordâncias entre Daronco e a cabine. Em campo, o árbitro gaúcho viu disputa ombro a ombro. O VAR discordou e chamou o colega para rever a decisão na beira do campo.

"Fiquei. Eu não vejo. Para mim os dois estão ocupando o espaço. Eu não vejo contato no pé. Para mim os dois estão com o lado do corpo. Não vejo o movimento de empurrar", relatou Anderson Daronco.

Não estão lado a lado. Ele está por trás. Ele está travando o movimento. Daronco, recomendo revisão", sugeriu o VAR.

"Para mim, é falta, concordo com o cartão vermelho. Vou reiniciar com tiro livre direto e cartão vermelho para o (camisa) 7", completou o árbitro de campo.