Eileen Gu conquista seu 1º ouro em Pequim; os destaques desta terça nos Jogos de Inverno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A esquiadora chinesa Eileen Gu, 18, era vista antes das Olimpíadas de Pequim-2022 como uma das sensações do evento. Nesta terça-feira (8), a atleta confirmou a expectativa e conquistou a medalha de ouro no esqui big air, sua primeira nos Jogos de Inverno.

Gu travou um duelo equilibrado com a francesa Tess Ledeux, que na primeira bateria realizou um giro de 1620° em seu salto, tornou-se a primeira mulher a realizar tal manobra e assumiu a liderança.

Foi apenas na terceira e última bateria que a chinesa conseguiu alcançar o primeiro lugar. Com um double cork 1620°, manobra que nunca havia realizado na carreira, Eileen Gu ultrapassou Ledeux, que acertou um 1440°, mas caiu desequilibrada, o que comprometeu sua nota.

Com uma soma de 188.25 pontos, a estrela do país-sede ficou com a medalha de ouro. Tess Ledeux somou 187.50 para conquistar a prata. A suíça Mathilde Gremaud, com 182.50, completou o pódio.

"Este foi o melhor momento da minha vida. O momento mais feliz, o dia mais feliz, o que seja... Não posso acreditar no que aconteceu", disse Gu após vencer a prova.

Triunfo que só foi confirmado com uma manobra inédita para ela. "Nunca havia tentado. Sim, pensei muito nela, mas executá-la na minha terceira descida na primeira final olímpica do big air da história significa o mundo para mim", completou a chinesa.

Eileen Gu nasceu em San Francisco, na Califórnia, em 2003. Ela foi criada pela mãe e pela avó, ambas chinesas, e ficou fluente tanto em inglês quanto em mandarim.

A mãe de Gu, Yani, que migrou para os EUA para estudar e também foi esquiadora, apoiou a carreira da filha. Durante o crescimento da atleta, a família continuou viajando à China com frequência.

Em junho de 2019, aos 15 anos, Gu anunciou sua decisão de competir pelo país-sede dos Jogos de Inverno.

Além de ser uma atleta de alto nível (e agora medalhista olímpica), a esquiadora é também modelo. Representada pela IMG Models, ela já foi capa das revistas Elle e Vogue e fez trabalhos para grandes marcas, como Tiffany, Louis Vuitton e Victoria's Secret.

BRASILEIRO BATE RECORDE DO PAÍS NOS JOGOS DE INVERNO

O esquiador brasileiro Manex Silva registrou nesta terça-feira a melhor participação do país no esqui cross-country em Jogos de Inverno.

Nascido no Acre, mas criado na Espanha, o atleta terminou a prova do sprint na 71ª colocação (de 88 participantes). Com 161.58 pontos FIS (Federação Internacional de Esqui), ele se tornou o primeiro brasileiro a fazer menos de 200 pontos FIS na história do evento –no esqui cross-country, a avaliação para uma melhor colocação é fazer o menor número de pontos possível.

Até esta terça, a melhor pontuação FIS do Brasil em Jogos de Inverno nesta modalidade pertencia a Jaqueline Mourão, com 172.88 pontos nos 10 km feminino na edição Vancouver-2010.

HOLANDESES QUEBRAM RECORDE DUAS VEZES NA PATINAÇÃO

Potência da patinação em velocidade, a Holanda foi mais uma vez protagonista nesta terça, nos 1.500 m.

O holandês Kjeld Nuis, que chegou a Pequim como defensor do título olímpico e recordista mundial, conquistou a medalha de ouro, seguido por seu compatriota Thomas Krol. O sul-coreano Minseok Kim ficou com o bronze.

​Krol completou a prova em 1min43s55, estabelecendo então o recorde olímpico que havia sido estabelecido ainda em Salt Lake City-2002 (1min43s95).

Na sequência, foi a vez de Nuis entrar na pista. Apesar do desafio de ter que superar uma excelente marca, o holandês finalizou a prova sem maiores dificuldades e superou o companheiro, com 1min43s21, registrando o novo recorde em Olimpíadas.

Com as duas medalhas desta terça, a Holanda chega a 123 conquistadas na patinação de velocidade, país mais vencedor da modalidade. A Noruega tem 84 pódios, e os Estados Unidos, 68.