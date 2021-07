Eduardo Barbosa é eliminado no judô nas Olimpíadas após derrota para francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Barbosa não passou da estreia na categoria até 73 kg do torneio de judô das Olimpíadas de Tóquio.

A primeira luta foi contra Guillaume Chaine, na manhã japonesa desta segunda-feira (26), ainda noite de domingo (25) no Brasil. O confronto foi decidido no golden score e terminou com vitória do francês por finalização.

O começo do duelo ficou marcado por muita intensidade. O brasileiro recebeu uma punição e logo em seguida o adversário foi penalizado também. Antes do final da luta, Barbosa recebeu uma segunda punição, o que complicou sua situação.

Nos minutos finais, antes de entrar no tempo extra, Eduardo conseguiu derrubar Chaine, mas não deu sequência ao movimento necessário para pontuar.

Durante o golden score, o representante do Brasil tentou mais uma queda, que foi analisada, mas não valeu, segundo os árbitros. Na retomada, Guillaume finalizou Eduardo e teve o Ippon confirmado.

Após a eliminação, Eduardo Barbosa lamentou o ocorrido e disse que a luta foi decidida em um milésimo de segundo. Por fim, o judoca agradeceu o apoio de todos e disse que deixa a competição de cabeça erguida.

"Foi meio duvidoso, mas acreditei que fosse um ponto. Foi o milésimo de segundo que tirei atenção da luta pensando que foi meu ponto e custou isso aí. Um milésimo de segundo decide a luta", disse.

"Eu cresci no Japão, lutar aqui foi muito especial, é minha segunda casa. Queria a medalha no peito, não deu, mas acredito que consegui trazer minha alegria para quem está me apoiando. Saio de cabeça erguida."