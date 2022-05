Edu Dracena admite 'palavras fortes', mas nega ameaça a Vuaden

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Executivo de futebol do Santos, Edu Dracena contestou a súmula de Leandro Pedro Vuadena após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo ontem (2), no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O árbitro relatou que Edu o ameaçou. O dirigente do Peixe admitiu ter usado "palavras fortes", mas contestou parte do documento. O caso será julgado pelo STJD e pode gerar punição. A Comissão de Arbitragem da CBF não vai se pronunciar.

"Informo que ao final da partida, quando a equipe de arbitragem já se encontrava dentro túnel de acesso aos vestiários das equipes e da arbitragem, fomos interpelados e impedidos de prosseguir pelo senhor Eduardo Luís Abonízio de Souza (Edu Dracena), dirigente da equipe do Santos, proferindo as seguintes palavras `'P..., sempre contra nós, vou colocar o nome de vocês pra torcida, pra pegarem vocês na rua. Pode me relatar, estou cagando para vocês, seus vagabundos'. Informo ainda que diante das palavras mencionadas me senti ofendido", diz a súmula.

Dracena rebateu. "Após a partida, encontrei o árbitro e desabafei. Usei palavras fortes porque estava muito exaltado, mas, em nenhum momento, ameacei sua integridade física. O que externei foi a indignação de que nós, profissionais do futebol, somos cobrados interna e externamente a cada partida. Somos 'julgados' por nossas atitudes a cada jogo, duas vezes por semana. Enquanto isso, os árbitros acumulam erros capitais e continuam apitando como se nada tivesse acontecido. O que externei, no calor da emoção, foi a vontade de que o árbitro pudesse sentir a mesma cobrança que nós sentimos nas ruas. Peço desculpas por, diante do meu desabafo, gerar interpretações de incentivo à violência", disse.

"Tenho uma carreira longa como profissional do Futebol que demonstra meu caráter. Mas não retiro uma vírgula sobre as críticas à arbitragem brasileira. Espero que o Wilson Seneme tenha sabedoria para conduzir as mudanças que a arbitragem brasileira precisa", completou o dirigente santista.

A revolta de Edu Dracena ocorreu por causa dos supostos erros de Leandro Pedro Vuaden no San-São. Na origem do segundo gol do Tricolor, o assistente marcou lateral para o Peixe e o juiz inverteu a marcação. Os donos da casa bateram rápido e Rodrigo Fernández interceptou cruzamento com o braço na área. Luciano converteu o pênalti e fez o gol da vitória. Nos minutos finais, Madson foi agarrado por Pablo Maia na área e Vuaden mandou seguir.

O Santos pretende marcar uma reunião com Wilson Seneme, novo presidente da comissão de arbitragem da CBF, nos próximos dias. O Peixe prepara um dossiê de erros contra o clube para apresentar ao ex-juiz no Rio de Janeiro.

O Santos enviou diversos ofícios nos últimos dias à CBF e entende que agora é hora de conversar pessoalmente. Depois da derrota. O Peixe reclama também de pênalti em Bryan Angulo diante do Fluminense e da penalidade inexistente de Vinicius Zanocelo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, o protesto é sobre o pênalti não marcado em Madson, no Couto Pereira, também diante do Coxa.