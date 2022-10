Éder Jofre foi para o Hall da Fama do boxe e ganhou filme

A escolha de carreira de Éder Jofre teve bastante influência da família. Seu pai era o boxeador argentino José Aristides Jofre, ou "Kid Jofre". São-paulino, Éder Jofre defendeu as cores do time de coração quando era lutador amador. Ele fez a sua estreia como amador no torneio "Forja de Campeões".

Em 2018, a vida de Éder Jofre foi retratada no filme "10 Segundos para vencer", estrelado por Daniel Oliveira e dirigido por José Alvarenga Junior. A obra conquistou 2 Kikitos no Festival de Gramado de Cinema.

