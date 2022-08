'É uma vitória voltar a jogar', diz Luan após estreia pelo Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida contra o América-MG, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a estreia de Luan pelo Santos. Apesar da derrota por 1 a 0 no Independência, o meio-campista celebrou seu retorno aos gramados depois de seis meses sem entrar em campo.

"[É uma vitória pessoal] para mim, sim, voltar a jogar depois de muito tempo", introduziu Luan, em entrevista ao 'Premiere'. "Claro que o resultado não foi o esperado. No primeiro tempo a equipe foi bem, ficou com a bola, só faltou finalizar e ter capricho no último passe", acrescentou.

Luan tinha atuado pela última vez em 19 de fevereiro, na partida do Corinthians contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. Sob o comando do técnico Vítor Pereira, ele perdeu espaço e deixou de ser relacionado a partir do jogo contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil, em 21 de abril.

Agora emprestado ao Santos, o jogador de 29 anos começou a partida no banco de reservas e foi acionado pelo técnico Lisca aos 30 minutos da segunda etapa. Em pouco tempo de ação, Luan não conseguiu ajudar a equipe a evitar a derrota em Belo Horizonte.

"Eles vieram com a proposta de jogar no contra-ataque. No primeiro tempo, na única bola que chegaram, fizeram o gol. Agora é levantar a cabeça, trabalhar e corrigir os erros. Professor Lisca vai ajustar. Mas estou feliz de voltar depois de tanto tempo", afirmou Luan.

"Quero poder ajudar no que for no dia a dia. O professor Lisca que vai escolher quem vai jogar, mas quero estar bem sempre para ajudar o Santos. É corrigir os erros para melhorar e tenho certeza que vamos melhorar", concluiu o camisa 20 do Peixe.

Com o resultado, o Santos perdeu a invencibilidade sob o comando do novo treinador. Além disso, foi ultrapassado pelo América-MG na tabela.

Com 30 pontos conquistados em 22 rodadas, o Peixe ocupa atualmente a décima posição no Brasileiro, única competição que restou para a equipe na temporada. O Alvinegro praiano volta a campo novamente apenas no próximo domingo (21), no clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro.