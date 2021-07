Dúvida contra o Bahia, Rigoni vira fundamental ao São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Quando Luciano se machucou no clássico contra o Santos, foi gerada uma dúvida sobre quem assumiria seu lugar no time titular do São Paulo. Hernán Crespo e sua comissão técnica testaram Vitor Bueno e Benítez na função, mas quem se garantiu como parceiro de ataque de Eder foi Emiliano Rigoni.

Contratação mais recente do time do Morumbi, o argentino se tornou fundamental desde a saída do artilheiro do Brasileirão 2020. Ele participou de cinco dos sete gols marcados pelo São Paulo no Brasileirão, com dois gols e três assistências.

A importância de Rigoni ficou evidente na conquista da primeira vitória do time da competição. Além do gol marcado nos primeiros minutos da partida contra o Inter, ele levou perigo ao gol de Daniel durante toda a etapa inicial.

Mesmo próximo do intervalo, quando já sentia dores na coxa direita, o argentino criou uma chance clara de cabeça, que obrigou o goleiro a se esticar todo para evitar que a bola entrasse. O incômodo muscular, contudo, fez com que ele não voltasse para o segundo tempo, dando lugar a Vitor Bueno.

Às vésperas do confronto contra o Racing, pelas oitavas de final da Libertadores, Rigoni é dúvida para a partida contra o Bahia, no sábado (10), pela 11ª rodada do Brasileirão. Hernán Crespo tem feito um rodízio de jogadores para diminuir as lesões no elenco.

As mudanças foram vistas contra o Internacional. Regularmente titulares, o lateral Reinaldo e os meias Liziero e Benítez começaram o jogo no banco de reservas. Eles deram espaço para Welington, Rodrigo Nestor e Igor Gomes.

"Fisicamente sempre vamos prestar atenção nessas situações. Para mim é uma experiência fora do comum trabalhar aqui com tantos jogos, que não acontece em nenhum lugar do mundo. Se tivermos a possibilidade de chegar ao fim de todas as competições, vamos jogar muitos jogos. O São Paulo já mostrou que todos podem jogar. É uma questão de escolher corretamente", explicou Crespo, durante entrevista coletiva depois da vitória sobre o Inter.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (10)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

VAR: Héber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: Premiere