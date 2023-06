Dupla de Manchester brilha, e Portugal faz 3 a 0 na Bósnia

Gols: Bernardo Silva, aos 43 minutos do primeiro tempo; Bruno Fernandes, aos 31 e aos 47 minutos do segundo tempo.

Portugal tem o melhor ataque, com 13 gols, e a melhor defesa, ainda sem ser vazada. O time de Roberto Martínez vinha de duas vitórias por goleada, mas venceu a Bósnia em ritmo de fim de temporada, com dois gols já na reta final da partida.

Com a vitória, Portugal foi a 9 pontos e lidera com folga o Grupo J. A Bósnia emendou a segunda derrota seguida e estacionou nos três pontos, na quarta colocação.

Bernando Silva, do City, abriu o placar de cavadinha. Bruno Fernandes, do United, fez o segundo e o terceiro, após dar a assistência do primeiro.

ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS) - Com gols de rivais de Manchester, Portugal venceu a Bósnia por 3 a 0, neste sábado (17), no Estádio da Luz, e segue 100% nas Eliminatórias da Eurocopa.

