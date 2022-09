Duilio faz balanço do título do Corinthians e diz que categoria vai 'crescendo'

MACEIO, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Corinthians Duílio Monteiro Alves fez um breve balanço sobre o título da equipe e como aconteceu a campanha. A equipe feminina do Timão se tornou tetracampeã neste sábado (24) do Campeonato Brasileiro feminino de futebol ao vencer o Internacional por 4 a 1, Neo Química Arena.

Logo após a partida, Duílio ressaltou que o título serve de reconhecimento não só para a equipe, mas para toda uma categoria, aproveitando para pedir mais investimentos para a CBF.

"A CBF entende isso, entende que é um caminho sem volta, é um futebol bonito apresentado, um futebol ofensivo, a gente vê grandes jogos no futebol feminino e eles estão valorizando passo a passo. Não da forma que a gente queria, mas melhorou bastante", declarou o dirigente após a partida.

Duilio aproveitou para comentar o aumento da torcida nas partidas femininas neste ano, principalmente nas fases finais da competição.

"A gente teve a semi no Allianz com 30 mil pessoas, em Porto Alegre 36 mil pessoas, então temos que parabenizar todas as torcidas e clubes que também estão investindo, e a gente sabe que, com todos unidos, a gente sabe que vai fazer um futebol feminino cada vez maior no Brasil".

Com o título, o time feminino do Corinthians embolsa R$ 1 milhão, enquanto o Inter levará R$ 500 mil. Os valores são cinco vezes maiores do que os distribuídos às equipes no ano passado.

Mesmo com o aumento considerável na premiação do Campeonato Brasileiro Feminino, os números ainda estão muito distantes do futebol masculino. No ano passado, o destaque do campeonato foi o Atlético-MG, que recebeu um total de R$ 33 milhões pelo primeiro lugar. Neste ano, o primeiro colocado segue com o mesmo valor, enquanto o vice receberá R$ 31,3 milhões.

"Agora a gente passa a ter também os patrocinadores pelo tamanho que a categoria vai ganhando. Conforme vai crescendo a gente vai tendo mais patrocinadores, audiência da televisão, das rádios. E a torcida, não só a do Corinthians, mas dos outros clubes", comenta Duilio ao falar sobre a premiação para a categoria ainda ser considerada bem abaixo do que é pago no futebol masculino.

O título, além de dar uma guinada na categoria, coroou a bela atuação do Corinthians neste Brasileirão. As Brabas só perderam uma partida no torneio inteiro, que foi o revés por 2 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, ainda na primeira fase.

Assim como o primeiro confronto no Beira-Rio, que terminou em empate por 1 a 1, o jogo de hoje teve caráter histórico, porque bateu o recorde de público do futebol feminino entre clubes do Brasil. Foram mais de 41 mil pessoas acompanhando o duelo entre Corinthians e Internacional em Itaquera.