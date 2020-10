Duelo entre Flamengo e Internacional hoje promete esquentar o Brasileirão

Flamengo e Internacional se enfrentam logo mais às 18h15 (horário de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão. Os dois times chegam fortes e prometem um duelo de tirar o fôlego.

O Rubro-negro vem direto de uma vitória sob o Junior Barranquila na Libertadores, no meio da semana e soma 34 pontos na competição do Brasileirão. Já o rival Colorado perdeu para o Universidad Católica também pela Libertadores, mas acumula 15 pontos contra 11 do Fila, até essa rodada dos jogos em casa.

Com resultados e campanhas bem semelhantes eles prometer esquentar os gramados e incendiar torcedores. A disputa será transmitida na Premiere e no canal dos times na internet.