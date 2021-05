Dudu volta ao Palmeiras após empréstimo de um ano a clube árabe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Dudu, 29, voltará ao Palmeiras após empréstimo de um ano ao Al-Duhil, clube do Qatar. A equipe árabe tinha até a meia-noite de hoje para pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) e comprar 80% dos direitos econômicos do jogador, mas optou por não fazê-lo.

Logo depois, o Palmeiras anunciou a volta do atleta, ídolo recente do clube, por meio de suas redes sociais. Dudu, porém, segue no Qatar até 30 de junho, quando o contrato de empréstimo termina. A equipe árabe foi eliminada de todas as competições que disputava e só volta a campo em setembro.

A única possibilidade de o jogador retornar antes do fim do vínculo, seria um acordo do Palmeiras com o Al-Duhail para liberá-lo antecipadamente. Como a equipe não exerceu a opção de compra, Dudu tem direito a receber uma multa de 2,5 milhões de euros.

Na postagem feita pelo Palmeiras em seu Instagram, o jogador comemorou o retorno. "Não vejo a hora de vestir essa camisa de novo", disse.

Dudu tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2023. Com sua volta, disputará posição principalmente com Rony, um dos destaques do time desde o ano passado, e Wesley.

O jogador chegou ao clube em 2015, no início da era Crefisa, e foi campeão da Copa do Brasil no mesmo ano e bicampeão brasileiro (2016 e 2018). Neste século, Dudu é o artilheiro do clube (70 gols); o segundo que mais jogou e que mais venceu (305 jogos e 174 vitórias, atrás apenas de Marcos em ambos os quesitos). É também quem mais atuou, mais venceu, o artilheiro e o maior garçom do estádio Allianz Parque (127 jogos, 90 vitórias, 33 gols e 35 assistências).

O Palmeiras vai a campo neste domingo (16), às 16h, quando enfrenta o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista, na casa do rival.