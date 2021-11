Dudu revela pacto no Palmeiras para antecipar férias pelo Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Dudu revelou, na manhã desta terça-feira (30), que elenco e comissão técnica do Palmeiras deverão se reapresentar no dia 5 de janeiro para iniciar os trabalhos da pré-temporada. Os usuais titulares do time já estão, inclusive, de férias.

Em entrevista à ESPN Brasil, o ídolo alviverde explicou que o planejamento inicial previa férias até o dia 12 de janeiro, visto que a temporada foi bem desgastante pela maratona de jogos. No entanto, após um papo entre comissão técnica e elenco realizado na manhã de segunda (29), na Academia de Futebol, o grupo optou pela mudança visando a preparação para o Mundial de Clubes, que será disputado em fevereiro e é considerado a "cereja do bolo".

"Sempre falta a cereja. Antes, faltava a Libertadores. Agora, falta o Mundial. Não temos que pensar no Chelsea, temos que pensar na semifinal, temos que focar na semifinal e depois pensar na final. Se ficar pensando na final, sem ganhar a semifinal, não vai disputar a final. É descansar agora, curtir as férias e voltar em janeiro. Entramos em acordo para voltar dia 5, antes era dia 12, para focar no Mundial", explicou Dudu.

"A princípio, antes da final, dois meses atrás, o Abel [Ferreira] reuniu a gente no vestiário. A gente estava pedindo umas folgas porque estava muito desgastante, e ele falou: 'Vamos trabalhar, focar, para, lá nas férias, dar [folga] até dia 12 de janeiro, não importa o que aconteça'. Ontem, no CT, reunimos todos os jogadores com a comissão e vimos que é melhor voltar alguns dias antes para se preparar bem para o Mundial."

O Palmeiras, campeão da Libertadores no último fim de semana, enfrentará na semifinal do Mundial o vencedor do duelo entre Al-Ahly (Egito) e Monterrey (México), que jogam nas quartas.

Dudu comemorou o título continental, algo que ele buscava há cinco anos no clube, mas já quer as atenções voltadas para o Mundial. "Foi muito gratificante. Ano passado, não consegui terminar a Libertadores, e agora volto sendo importante para o time, nas quartas, na semifinal. Na final, tive um papel mais tático, mais preocupado na marcação. A equipe está de parabéns pelo jogo, pelo resultado, um título importante que deixa a gente marcado na história. Agora, é descansar, curtir as férias, porque, em fevereiro, temos o Mundial e temos que estar na final", declarou.