Dudu pode ficar até um ano sem jogar após lesão, veja previsão do Palmeiras

"Sinceramente, nunca pensei que iria passar por isso: cirurgia no joelho, seis semanas sem colocar o pé no chão. Isso é muito ruim, muito doído, mas acontece, é seguir em frente. Hoje foi o meu primeiro dia de fisioterapia, estou muito feliz de ter dado esse passo e por estar aqui na Academia de Futebol. Fiquei uma semana sem vir e já estava com saudades. Mas agora é pensar para frente, na evolução. A gente vê o carinho que a gente tem dos funcionários, dos jogadores. Eu já tinha um amor e um carinho grande pelo fisioterapeuta Marcelão [Gondo] e agora é maior ainda. É agradecer a ele por tudo o que ele está fazendo por mim, à torcida pelo carinho e, se Deus quiser, no ano que vem estaremos juntos de novo", disse Dudu, atacante do Palmeiras.

A lesão de Dudu aconteceu no dia 27 de agosto, na partida contra o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O clube informou que o tempo de recuperação do camisa 7 é de nove a doze meses. Dudu realizou seu primeiro dia de fisioterapia nesta segunda com o Núcleo de Saúde e Performance na Academia de Futebol.

