Dudu perde protagonismo com Abel e deixa de ser única solução no ataque

- jogador com mais jogos (180), vitórias (127), gols (39) e assistências (46) no Allianz Parque.

- membro do elenco com mais jogos (411), vitórias (241), gols (85) e assistências (96);

Nesta temporada, porém, Abel deu liberdade para os seus três homens de frente trocarem de posição no decorrer dos jogos. Contra a Ferroviária, por exemplo, Dudu iniciou pela direita mas assumiu a ponta esquerda ainda no primeiro tempo, e foi mais acionado.

Formado por Piquerez, Raphael Veia e Rony (ou Endrick), a esquerda se tornou o "lado preferido" do ataque alviverde. Já Dudu atua majoritariamente pela direita, o que diminui sua porcentagem de ações no jogo.

Com Abel, Dudu divide holofotes e segue decisivo. Sob a filosofia do "todos somos um", o Palmeiras viu novos nomes brilharem, como Rony e Raphael Veiga. E Dudu —que voltou no meio de 2021— precisou "se encaixar" no estilo do novo comandante.

"O Palmeiras é muito dependente do Dudu. Isso dificulta muito. É muito pouco para um time como o Palmeiras", disse Paulo Nunes, comentarista e ex-jogador do Palmeiras, em 2019.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Entre os principais nomes do Palmeiras nos últimos anos, Dudu tem experimentado um novo papel desde a volta ao clube: ser "mais um" no coletivo time de Abel Ferreira.

