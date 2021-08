Dudu elogia Abel e detalha nova função em campo pelo Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de um dos três gols do Palmeiras na vitória sobre o São Paulo pela Libertadores, Dudu agradeceu a Abel Ferreira pela confiança e detalhou a "nova" função desempenhada no setor ofensivo da equipe. Em entrevista concedida à ESPN Brasil, nesta quarta-feira (18), o jogador disse que tem atuado mais como meia e que está "entrosando" o seu jogo com o colega Raphael Veiga.

"Agora com o Abel, jogo como um meia esquerdo, já que temos o [Raphael] Veiga na direita. Estamos nos entrosando e conseguindo desenvolver o jogo com os outros meias. Fico feliz por isso e pela confiança do Abel. Espero continuar evoluindo", iniciou.

Ele ainda falou que um de seus objetivos é ser bastante participativo dentro de campo - e que isto pode ocorrer em diferentes posições. "Eu quero participar e tocar na bola. Fui evoluindo isso durante esses anos no Palmeiras. Em 2018, quando o Andrey [Lopes] estava de treinador, joguei até como falso nove".

Por fim, Dudu falou ao programa que não coloca como prioridade a questão individual. "Foi só o meu 2° jogo de titular, espero que a gente possa ter uma evolução tanto na parte física quando técnica. Meu objetivo principal é ajudar o clube e meus companheiros. Primeiro é o grupo", finalizou.

Mais tarde, no SporTV", Dudu contou que "ficava enchendo o saco" da comissão do Palmeiras para "estar bem" nos jogos contra o São Paulo.

"Eu vim do Qatar, e a gente sabe que a competitividade não é igual a daqui. Depois, eu fiquei dois meses e meio sem jogar. Então, o Abel conversou comigo, que ia me dando esse tempo para eu estar bem quando chegasse nesses jogos. O pessoal do Palmeiras que estava aqui antes de eu sair sabe que eu ganho ritmo de jogo tendo minutos em campo, tendo mais treinamentos. A gente estava bem focado nisso", lembrou.

"Eu ficava enchendo o saco do pessoal: 'Esses jogos aqui eu vou jogar, vou entrar, mas eu tenho que estar bem contra o São Paulo'. Eu coloquei isso na minha cabeça, que tinha que ganhar ritmo para estar bem contra o São Paulo. Agora espero continuar essa minha evolução", destacou o camisa 43.