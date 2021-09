Dudu aproveita dia de folga para treinar no Palmeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, no último sábado (28), no Allianz Parque, o elenco do Palmeiras ganhou alguns dias de folga e se reapresenta apenas na manhã desta quarta-feira (1º), na Academia de Futebol. Apesar disto, o atacante Dudu apareceu no centro de treinamento do Verdão na manhã desta terça-feira (31).

Ele postou nas redes sociais uma foto com o preparador físico Thiago Maldonado e o fisioterapeuta Marcelo Gondo após realizar trabalhos físicos.

A intenção do camisa 4 + 3 é não perder o condicionamento e manter a frequência de atividade física, uma vez que o Palmeiras terá um longo período sem jogos, por causa da convocação de Weverton, Gustavo Gómez e Piquerez para os jogos das eliminatórias da Copa do Qatar-22.

Com o adiamento do jogo da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo contra o Ceará, que seria no próximo domingo (5), foi adiado pela CBF --ainda não há a nova data.

Assim, o Alviverde só volta a campo no domingo seguinte (12), quando a equipe de Abel Ferreira faz o clássico com o Flamengo, no Allianz Parque, às 16h, pela 20ª rodada do Brasileirão.

WESLEY

No último dia da janela de transferências internacionais, a diretoria palmeirense recusou uma proposta do City Football Group, administrador do Manchester City e de outros clubes ao redor do mundo, pelo atacante Wesley. O conglomerado ofereceu 7,5 milhões de euros (R$ 45,6 milhões), sendo 6 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) à vista, e mais 1,5 milhão de euros (R$ 9,1 milhões) em bônus. (CQ)