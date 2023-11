Duas pessoas são presas após furtos no Time Brasil; itens foram recuperados

Em contato com o UOL, a organização do evento afirmou que irá reforçar os portões e muros que cercam a Vila Pan-americana.

A Missão Brasileira só foi informada sobre o ocorrido na manhã de hoje após a polícia capturar as duas pessoas envolvidas no furto.

SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (2) após furtarem equipamentos do Time Brasil na Vila Pan-americana, em Santiago, no Chile. Apesar do susto, a delegação brasileira conseguiu recuperar o material.

