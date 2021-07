Dream Team se recupera de derrota na estreia e bate o Irã no basquete das Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção de basquete masculino dos Estados Unidos se recuperou da derrota para a França na estreia das Olimpíadas e venceu o Irã por 120 a 66, nesta quarta-feira (28), em Tóquio.

Damian Lillard anotou 21 pontos e terminou como cestinha da partida. Todas as cestas anotadas pelo armador do Portland Trail Blazers foram em bolas de três (7 de 13 tentativas). Lillard ainda contribuiu com 5 assistências.

Quem também contribuiu com bons números foi o ala Kevin Durant. Além dos 10 pontos, pegou 5 rebotes, distribuiu 5 assistências e registrou 3 bloqueios.

A diferença técnica entre as equipes ficou evidente logo no primeiro quarto. Os norte-americanos fecharam com vitória parcial de 28 a 12. No segundo quarto, aplicaram 32 a 18 e ampliaram a diferença antes de irem para o intervalo. Na volta para o segundo tempo, apenas administraram a vantagem.

Na estreia olímpica, o time do técnico Gregg Popovich havia perdido para a França por 83 a 76, encerrando uma sequência de 25 vitórias norte-americanas consecutivas em Jogos Olímpicos.