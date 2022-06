Dorival tenta recolocar Flamengo nos eixos a tempo para sequência crucial

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro deixou o Flamengo ainda mais pressionado para a volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira (22). Porém, o gol de Lázaro, na reta final do segundo tempo, manteve o time rubro-negro vivo pela classificação e traz à tona um respiro de alívio para os próximos passos na temporada.

Agora, o time rubro-negro volta suas atenções novamente ao Campeonato Brasileiro, e se prepara para enfrentar o América-MG, neste sábado (25), às 16h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 14ª rodada da Série A.

A atuação carioca na quarta-feira, de fato, foi diferente em relação ao jogo do último domingo (19) contra o mesmo time mineiro, como citou Gabigol na saída do campo. Dois dias separaram o Flamengo passivo e presa fácil do Flamengo intenso e agressivo, principalmente nos primeiros minutos.

As duas falhas de Diego Alves e a atuação calorosa de Hulk quase colocaram o clube rubro-negro na corda bamba em um momento crucial da temporada. Se manter vivo na Copa do Brasil, ao disputar a vaga no 'inferno' do Maracanã, traz certo alento momentâneo em uma sequência de jogos que podem definir o rumo da temporada.

"A gente queria vencer. Nós mudamos a postura do último jogo. Fizemos um bom jogo e pressionamos bem. Fizemos o gol. Quando eles forem lá [no Maracanã], eles vão ver o que é pressão e o que é inferno", disse Gabigol na saída de campo.

A derrota para o Atlético marcou o primeiro tira-teima do Flamengo de Dorival, que acumula aproveitamento de apenas 25% em quatro jogos: uma vitória e três derrotas. Recém-chegado, o técnico assumiu o elenco que está há meses pressionado para dar resultado em campo com performances à altura dos investimentos.

Por enquanto, a única vitória foi contra o Cuiabá, e o técnico foi convicto ao apontar evolução no jogo. A convicção pareceu ter ido água abaixo nesta semana, na primeira derrota para o Atlético-MG. Porém, após o segundo revés, Dorival reforçou a evolução, elogiou a atuação e projetou que o caminho está sendo encontrado.

"Eu acho que foi um grande jogo. Nós propusemos o jogo, colocamos o Atlético no campo deles. Tivemos intensidade, buscamos o gol a todo momento. O Hulk estava em uma noite muito boa e praticamente definiu a sorte da partida. Foram duas jogadas individuais. Eu fico satisfeito com a atuação do Flamengo, independente dos dois gols. Nós estamos encontrando o caminho que precisamos. A equipe jogou com maturidade e com muita gana querendo o resultado", disse o técnico em coletiva.

São quatro jogos em 12 dias e Dorival tem mais um tira-teima neste mês. A primeira partida das oitavas da Libertadores acontece já na quarta (29), contra o Tolima, na Colômbia. A sobrevida nas competições de mata-mata vai além da pressão por resultado em campo e carrega o peso financeiro que pode comprometer a temporada.

Seguro em um elenco renomado e temporadas passadas vitoriosas, o Flamengo foi ousado nas metas orçamentárias e projetou um valor bilionário. O montante passa pela classificação até a final da Copa do Brasil e da Libertadores, além do vice-campeonato brasileiro. Com isso, caso seja eliminado, o clube terá um 'rombo' de cerca de R$ 30 milhões.

Para cumprir o planejamento e as expectativas quanto ao desempenho em campo, Dorival vem utilizando todo tempo disponível no calendário do futebol brasileiro. Após a derrota, o Flamengo permaneceu em Belo Horizonte para treinar já na manhã desta quinta-feira (23) em função da recuperação dos atletas. Segundo o treinador, foram apenas três atividades com o time principal desde que chegou ao clube.

"Nós estamos tentando da melhor forma possível. Eu trabalhei três dias com o time principal desde que cheguei. Nós temos que corrigir. É para isso que estamos aqui. A impressão que tiveram da partida anterior foi diferente. O Flamengo está começando a encontrar o caminho. Nós vamos conseguir uma constância e a confiança dos jogadores. Quando isso acontecer, teremos resultados bem melhores", disse.

O ambiente ainda é de desconfiança, principalmente vindo da torcida, e Dorival corre contra o tempo para encontrar o caminho no Flamengo e fazer com que a pressão, que assombra o clube, se afaste do Ninho —e da Gávea.

Para a partida deste sábado, o técnico deve ter o retorno do zagueiro David Luiz, que desfalcou o time nos últimos compromissos graças a um edema na coxa. Em contrapartida, o time carioca confirmou que o atacante Bruno Henrique irá passar por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior, e a previsão é de 10 a 12 meses de recuperação. Jair, Zaracho e Dodô continuam no Departamento Médico. Portanto, uma escalação inicial do Flamengo deve ter: Diego Alves (Santos); Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Filipe Luís (Ayrton); Willian Arão, João Gomes e Andreas Pereira (Thiago Maia); Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol.

O América-MG, por sua vez, busca um revés após chegar a quatro jogos sem vitória -na última rodada, o time mineiro perdeu por 1 a 0 do Fortaleza. Com 15 pontos, o clube ocupa a 16ª posição, e busca a vitória para diminuir as chances de entrar na zona de rebaixamento.

O técnico Vagner Mancini terá o retorno do volante Alê, que cumpria suspensão na última partida. O goleiro Jailson e o meia Matheusinho, que se recuperavam de lesões, já treinam normalmente com o time, e podem estar entre a delegação que vai ao Rio de Janeiro. Uma possível escalação inicial do América-MG tem: Jailson (Airton), Patric, Éder e Cónti, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê, Felipe Azevedo, Everaldo, Aloísio.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste sábado (25)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere