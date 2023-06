Dorival tem elenco curto em meio a 'finais', mas evita falar sobre reforços no São Paulo

SÃO PAULO/SP - Sem reforços à vista, precisando poupar jogadores e com quase um time inteiro machucado ou se recuperando. É com este cenário que Dorival Jr tenta fazer o São Paulo dar um "salto" no Brasileirão e seguir vivo na Copa do Brasil e Sul-Americana.

Dorival poupou Luciano contra o Cruzeiro e afirmou que estratégia será tendência. Diante de jogos decisivos, o treinador tem gerido o elenco para não perder jogadores.

Pato não tem data para estrear, e não há novos reforços na mira. Questionado sobre a possível chegada de jogadores, o treinador preferiu exaltar os que já integram seu grupo.

Hoje, Dorival não conta com nove jogadores, entre eles Galoppo, Ferraresi e Michel Araujo.

"Eu não vou comentar sobre reforços. Quero torcer para não perder jogadores até o fim do ano. Minha responsabilidade é treinar os que estão aqui. Se chegar seria importante, mas não vou ficar batendo em cima de nomes", afirmou Dorival.

Marinho e Pato

Marinho despertou o interesse do Tricolor, mas acabou acertando com o Fortaleza. O time cearense apresentou condições que o São Paulo não teve poderio financeiro para ofertar.

Já Alexandre Pato treina com o elenco, mas não tem estreia definida. O atacante tem treinado bem e "resolvido jogadas com a qualidade que tem", mas ainda falta aprimorar a parte física.

Enquanto isso, Dorival tem quebrado a cabeça para rodar o elenco e manter o São Paulo vivo em todas as competições. O comandante, porém tem sofrido para deixar o Tricolor mais efetivo.

Dptº Médico do São Paulo:

Ferraresi (cirurgia no joelho direito)

Talles Costa (transição após sutura no menisco do joelho direito)

Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo)

Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis)

Welington (transição após cirurgia no tornozelo esquerdo)

Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo)

Erison (aprimora a forma física após estiramento em fibrose da coxa esquerda)

Michel Araujo (estiramento na panturrilha esquerda)

Diego Costa (trauma na coxa direita)

Agenda do São Paulo:

Recebe o Tigre, terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Encara o Fluminense, no Morumbi, no sábado (1), às 16h (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão

Tem clássico contra o Palmeiras na quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Nas próximas cinco semanas o time fará 10 jogos pelo Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, sem nenhuma semana livre para treinos.