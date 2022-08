Dorival roda elenco do Flamengo e ganha opções com resposta positiva

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à maratona do calendário e à chegada de reforços ao Flamengo, o técnico Dorival Júnior gira o elenco e vê opções darem respostas positivas, incluindo alguns jovens da base que estão ganhando espaço. Um exemplo é Victor Hugo, que se tornou destaque na vitória sobre o Atlético-GO, quando o treinador mandou a campo uma equipe alternativa.

Com cinco titulares poupados por causa do duelo com o Corinthians nesta terça-feira (2), pela Libertadores, o triunfo sobre o time goianiense contou com gols dos crias Lázaro, Victor Hugo —que foi um dos melhores em campo— e de Marinho, que busca um recomeço na Gávea após um início de trajetória aquém do esperado. Novidade nesta janela, Vidal também deixou o dele.

O gol de Lázaro, inclusive, foi uma construção de jogadores da base. Matheuzinho roubou a bola, acionou Victor Hugo, que cruzou para o camisa 13.

"Entra Victor Hugo, Matheus França, Lázaro, Vitinho procurando o gol a todo instante. É disso que precisamos e queremos que continue acontecendo. Aquele que espera a oportunidade precisa fazer o que precisa ser feito, que se entregue, se dedique, que se busque a melhor condição. Hoje, Victor fez uma partida brilhante em todos os sentidos. Não só plasticamente, mas taticamente foi muito importante. Ele preencheu função que foi fundamental nas definições. Ele e o Lázaro foram primordiais para abrir espaço e foram decisivos na partida", disse Dorival, após o jogo do último sábado.

BALANÇO DO TRABALHO

Dorival, que foi o escolhido para ocupar a vaga deixada por Paulo Sousa, foi anunciado no dia 10 de junho. Ao fazer um balanço do trabalho até aqui, fez elogios ao elenco, classificando como "absurdo".

"O elenco do Flamengo é um absurdo, que treinador não queria ter um grupo desse em mãos? Tentamos achar um norte para que eles seguissem aquilo que estava definido, determinado. Mudamos pequenas coisas e alguns posicionamentos que foram importantes. Mas sempre respaldados pelo que foi deixado. Tentamos ao máximo possível desenvolver a equipe para que desse esse salto."

PRIMEIRO TREINO

Até aqui, nesta janela, foram anunciados o atacante Cebolinha, os volantes chilenos Vidal e Pulgar, e o lateral-direito uruguaio Guillermo Varela. Os três primeiros, inclusive, já foram inscritos para as quartas de final da Libertadores.

Recém-chegados, Pulgar e Varela fizeram o primeiro treino no CT Ninho do Urubu neste domingo (31). O chileno não entra em campo desde o dia 20 de maio, no empate em 1 a 1 do Galatasaray com o Antalyaspor.

Varela, por sua vez, desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última quinta-feira (28) e ainda aguarda o trâmite para ser regularizado. Ele estava no Dínamo de Moscou, da Rússia, e deixou o clube sob a cláusula da Fifa que permitiu aos atletas suspenderem seus contratos por um ano, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Dorival vem adotando cautela quanto à utilização dos reforços, como indicou ao ser questionado sobre a possibilidade de Vidal ser titular contra o Timão.