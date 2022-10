Dorival projeta duelo com o Santos e revela desejo de jogadores para final

RIO DE JANEIRO/RJ - Após utilizar uma equipe bastante modificada na vitória sobre o América-MG, no último sábado (22), o Flamengo deve ter o retorno de alguns titulares na partida contra o Santos, nesta terça-feira (25), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. E ao contrário do que muitos podem pensar, a explicação está, justamente, na final da Libertadores.

Ao falar sobre os próximos passos do clube rubro-negro até o sábado (29), quando enfrenta o Athletico-PR, Dorival Júnior revelou análise da comissão técnica com opiniões de integrantes do elenco, que não gostariam de ficar muito tempo sem entrar em campo até o duelo em Guayaquil, no Equador.

O treinador projetou a utilização de alguns nomes da equipe apontada como titular já no compromisso desta terça-feira como forma também de preparação para a decisão continental.

"Provavelmente, a gente repita a equipe que atuou, com alguns jogadores que, de repente, estejam em melhores condições. Mas teremos, com certeza, uma equipe competitiva como foi hoje [22] e vem sendo nas rodadas, buscando a maioria dos pontos e lutando pela melhor colocação possível", iniciou.

"Alguns jogadores que atuaram na quarta-feira poderão atuar [contra o Santos]. Provavelmente, iniciaremos com quatro ou cinco jogadores do grupo que jogou na quarta-feira. Até porque, em uma consulta a todos eles, chegamos à conclusão que eles não gostariam de ficar dez dias de uma partida para outra. Mesclaremos para que todos atuem, ao menos, 45 minutos", completou, em um momento posterior.

O treinador, por outro lado, também falou sobre alguns jogadores que ainda causam algum tipo de preocupação, como são os casos de Vidal, Thiago Maia, Arrascaeta e Pedro —os três últimos integrantes do time titular.

"Primeiramente, até para reforçar aquilo que foi falado logo após a partida contra o Corinthians. Tínhamos quatro jogadores que eram problemas e os caras foram muito profissionais, uma dedicação completa para terem entrado em campo. Se [vocês] vissem a perna do Vidal, comprovariam aquilo que estou falando. Thiago Maia com inchaço no joelho. Arrascaeta com um problema já há, praticamente, dois meses, complicando o dia a dia do atleta, e o Pedro, que também tinha um incômodo. Estávamos com quatro jogadores clinicamente abaixo das melhores condições, e isso também foi um complicador para nós na partida", afirmou.

Vidal passou por uma drenagem no tornozelo direito na última sexta-feira (21), iniciou tratamento junto ao departamento médico do Flamengo e já teve alta hospitalar. Já Arrascaeta vem atuando no sacrifício diante de um quadro de lombalgia.

Dorival explicou que este cenário foi um obstáculo no segundo jogo da final da Copa do Brasil devido à ausência de jogadores com as características necessárias, mas demonstrou otimismo para que eles estejam aptos para participarem das atividades com o elenco:

"Não tínhamos as opções que precisaríamos para reforçar um setor que era vital naquele instante. Acredito que, ao menos, três jogadores estarão totalmente recuperados. Esperamos que possam estar, mais tardar, na terça-feira já integrados totalmente e buscando os trabalhos complementares e finalizarão a preparação para o jogo de sábado. Até então, vou viver essa situação de saber com quem poderei contar para o jogo com o Santos".

Conforme noticiou o portal ge, o técnico Dorival Júnior fez testes nesta segunda-feira (24) com Santos, David Luiz, Pedro e Everton Ribeiro no time principal. Assim, uma possível escalação inicial do Flamengo nesta terça-feira tem: Santos, Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Marinho e Pedro.

O Santos, por sua vez, deve ser desfalcado por Luiz Felipe, que teve edema muscular na coxa confirmado, Soteldo, que se recupera de lesão na coxa direita, e os suspensos Lucas Barboso e Lucas Braga -o primeiro foi expulso na última rodada, na derrota para o Corinthians, enquanto o segundo recebeu o terceiro cartão amarelo. Maicon está recuperado de lesão na coxa, mas segue fora dos treinos e também deve desfalcar o time alvinegro.

Uma possível escalação inicial do técnico Orlando Ribeiro tem: João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann (Luiz Felipe), Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho, Sánchez (Vinícius Zanocelo ou Luan) e Ed Carlos; Marcos Leonardo e Ângelo.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira (25)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere