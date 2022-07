Dorival prega cautela após 1º gol de Vidal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vidal não só marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, mas também liderou os reservas do Rubro-Negro na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, ontem (30), no Maracanã, pela 20º rodada do Campeonato Brasileiro. A boa atuação do chileno empolgou grande parte dos torcedores e fez a seguinte pergunta vir à tona: quando ele será titular de vez?

Apesar da expectativa criada, o discurso do técnico Dorival Júnior é de cautela. Ele reconhece a importância do experiente volante no elenco, mas não deseja queimar etapas.

"Vidal poderia ter ficado um tempo maior na partida, mas tirei para que a gente evite qualquer tipo de situação. Ele vem de uma crescente, 20, 30 minutos, de repente um pouco mais. Agora 60 ou 70 minutos. Isso tem sido importante para uma adaptação e daqui a pouco estará apto para permanecer o tempo todo", afirmou Dorival, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Atlético-GO.

"Aos poucos, a gente vai ganhando um jogador, evitando uma situação de sobrecarga pelo período que ele ficou afastado. A gente sabe que pode contar com ele a qualquer momento. Se for em 15, 30, 45 ou 90 minutos, tenho certeza que terei o mesmo jogador que finalizou a partida com, talvez, um ganho a mais ainda. Tudo tem que acontecer de uma maneira natural. Vamos saber na segunda como ele chegará, para que tomemos algumas posições. Não podemos nos esquecer que ele estava quase 60 ou 70 dias sem atuar, isso tem um peso muito grande, por isso esse cuidado todo", concluiu Dorival.

O jogo contra o Atlético-GO foi apenas o terceiro de Vidal com a camisa do Flamengo, o primeiro deles como titular. Antes, ele havia saído do banco nos jogos contra Avaí, também pelo Brasileiro, e Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na comemoração do gol, todos os jogadores foram comemorar à beira do gramado com o volante, e a torcida flamenguista fez muita festa nas arquibancadas. Em entrevista no intervalo, o chileno se derreteu pelo Rubro-Negro.

"Impressionante. Disse quando cheguei que era um sonho entrar no Maracanã com a camisa do Flamengo, ainda mais fazer um gol, sentir o carinho, com o estádio todo gritando o meu nome. É um sonho o que estou vivendo. É seguir ajudando a equipe a ganhar coisas, devolvendo o carinho da torcida dentro de campo. Muito feliz por tudo", afirmou Vidal, ao Premiere.

O Flamengo volta a campo na terça (2), às 21h30, quando encara o Corinthians, na Neo Química Arena, pela ida das quartas de final da Libertadores.