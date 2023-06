Dorival já não conta com Marinho no São Paulo diante de negociação travada

SÃO PAULO E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Jr não conta mais com o atacante Marinho após as recentes novidades que travaram a negociação do atleta com o São Paulo. Um desfecho positivo do negócio será uma surpresa para o comandante são-paulino.

O QUE ACONTECEU

O São Paulo tinha tratativas avançadas com o atacante Marinho, do Flamengo. O jogador está afastado do clube carioca por indisciplina.

As negociações travaram após o atacante optar por continuar no rubro-negro recebendo salário até o fim do contrato. A declaração partiu da advogada do jogador, Mariju Maciel. O vínculo vai até o final do ano.

O técnico Dorival Jr não conta mais com o atacante como possível reforço. O comandante foi informado que as negociações foram encerradas.

O CASO MARINHO

O atacante está afastado desde o fim de maio após "questões disciplinares".

Sampaoli foi questionado quanto à situação do atacante e indicou não contar mais com o atleta após a vitória sobre o Grêmio, na tarde deste domingo (11).

Ele está negociando a saída do clube, então não será levado em consideração pelo corpo técnico. Com certeza encontrará um time no qual possa desfrutar de sua capacidade."

Na última semana, o estafe do jogador notificou o time rubro-negro para que ele fosse reintegrado ao grupo.

A reportagem apurou que o Flamengo pediu para que Marinho fosse submetido a exames médicos, que já foram realizados. Agora, há o aguardo pelo posicionamento do clube.