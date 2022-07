Dorival diz que Fla não escolhe competição e reclama de vaias a Vitinho

O treinador disse que o desgaste provocado contra o Atlético-MG foi imenso e não havia alternativa senão seguir as orientações do departamento científico do clube.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Coritiba neste sábado (16), o técnico Dorival Jr. rechaçou a hipótese de que irá priorizar as Copas e explicou a opção por uma equipe muito mesclada contra o Alviverde, em jogo válido pelo Brasileiro.

