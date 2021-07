Doncic sobra em vitória da Eslovênia sobre a Argentina no basquete

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luka Doncic mostrou nesta segunda-feira (26) porque é uma das estrelas do basquete nessa edição dos Jogos Olímpicos. O armador estreou com 48 pontos e comandou a vitória da Eslovênia sobre a tradicional seleção da Argentina por 118 a 100.

O craque do Dallas Mavericks ficou bem próximo de se tornar o maior cestinha de uma partida olímpica. O recorde pertence há 33 anos à lenda Oscar Schmidt. Em Seul-1988, Oscar marcou 55 pontos sobre a Espanha. Apesar do desempenho do brasileiro, a seleção foi derrotada na ocasião, por 118 a 110.

Além dos 48 pontos, Doncic somou também 11 rebotes e seis assistências nos seus 31 minutos de partida. Mais da metade desses pontos foram marcados na primeira metade do jogo. O esloveno foi para o intervalo já somando 31 pontos.

Luka terá, ao menos, mais duas oportunidades —as partidas da fase de grupos— de superar o recorde de Oscar. A Eslovênia enfrentará, pelo grupo C, o Japão no próximo dia 29 e a Espanha no dia 1º.