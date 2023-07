Domingo tem Amazonas x Figueirense e Manaus x Botafogo-PB pela série C do Brasileirão

Manaus/AM - Duas equipes amazonenses jogam no mesmo horário, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo (29).

Em casa, o Figueirense recebe o Amazonas no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A equipe não vence há 5 jogos e busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Amazonas, que chegou a liderar a competição, vem de três jogos seguidos sem vencer.

Quando: Domingo, 30, às 19h (Brasília) e 18h (Manaus)

Onde assistir: Canal Nosso Futebol, Nosso Futebol + e streaming DAZN.

No mesmo horário, o Manaus FC joga contra o Botafogo-PB no Estádio José Américo de Almeida Filho, em João Pessoa. O Manaus foge da zona de rebaixamento, com 14 pontos, contra os 24 do adversário, que busca três pontos para se manter no G4.

Quando: Domingo, 30, às 19h (Brasília) e 18h (Manaus)

Onde assistir: Nosso Futebol +.