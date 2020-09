Domènec mantém rodízio e iguala campanha do Flamengo campeão brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória sobre o Fortaleza deu importantes três pontos ao Flamengo do técnico Domènec Torrent. Em meio à tentativa de consolidar um trabalho que começou contestado, o treinador conseguiu um resultado que fez com que o time rubro-negro igualasse o início da vitoriosa campanha no Campeonato Brasileiro de 2019. Ao término da oitava rodada, são os mesmos 14 pontos conquistados.

Tática que foi colocada em xeque nas primeiras partidas, o rodízio deve permanecer. De acordo com Dome, o calendário com poucos dias entre os jogos vai exigir essa rotatividade do elenco para que todos possam estar 100%. A estratégia se mostra diferente da adotada por Jorge Jesus, que costumava não poupar os titulares, fazendo alterações apenas em casos de lesão ou suspensão.

O começo da caminhada no Brasileirão de 2019 foi conturbado, com direito à saída do técnico Abel Braga, que pediu demissão após vitória sobre o Athletico Paranaense, no Maracanã, na sexta rodada. Naquele ano, o Flamengo iniciou sua campanha com triunfos sobre o Cruzeiro, a Chapecoense, o Furacão e o Fortaleza, empates com Fluminense e São Paulo e derrota para Internacional e Atlético-MG.

Ao fim da oitava rodada, com 14 pontos, o Rubro-Negro ocupava a sexta colocação, atrás de Palmeiras, Santos, Atlético-MG, Botafogo e Corinthians.

Com Domènec, que foi anunciado no fim de julho para a vaga deixada por Jesus, foram duas derrotas logo de cara, para Atlético-MG e Atlético-GO, o que fez com que houvesse pressão pelos lados da Gávea. Depois, porém, o técnico se recuperou com quatro vitórias, sobre Coritiba, Santos, Bahia e Fortaleza, e dois empates, com Grêmio e Botafogo.

Enquanto isso, o treinador vai fazendo alterações e mudando um pouco a cara do time rodada a rodada. Contra o Fortaleza, por exemplo, foram quatro alterações em relação ao jogo contra o Bahia - Gustavo Henrique, Filipe Luis, Gerson e Michael iniciaram como titulares, e Pedro foi mantido, com Gabigol no banco.

"Temos jogos de três em três dias. Com jogos em cada quatro dias, os jogadores podem recuperar. Minha experiência, nos últimos 11 anos, foi assim. Rodamos bastante. Se tem um elenco equilibrado e podem jogar todos. E vão jogar todos. O próximo jogo, vamos jogar daqui a quatro dias. Quando é assim, pode jogar com 80%. A cada três dias é quase impossível jogar com todos. Chegamos aqui [após duelo com o Bahia] às 3h da manhã. Não é fácil", explicou o comandante.