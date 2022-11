Dois brasileiros estão na lista dos dez jogadores mais velhos da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou no dia 20 de novembro, antes da abertura da Copa do Mundo, um ranking com os dez jogadores mais jovens e mais velhos que estarão no Qatar para a disputa do Mundial. Dois brasileiros, Daniel Alves, na quinta posição, e Thiago Silva, em oitavo, fazem parte da listagem dos veteranos.

O jogador mais experiente da Copa é o goleiro Alfredo Talavera, do México, com 40 anos de idade -único "quarentão" presente no ranking. Outros nomes conhecidos aparecem na relação, como o zagueiro Pepe (39) e o atacante Cristiano Ronaldo (37), ambos da seleção de Portugal.

Por outro lado, nenhum brasileiro está listado como um dos dez mais jovens. Gabriel Martinelli, com 21 anos e 155 dias, foi o atleta mais novo convocado por Tite, mas ocupa somente a 56ª colocação no ranking geral. Ao todo, 45 atletas ainda seguem aptos para a disputa das categorias Sub-20.

Quem lidera é Youssoufa Moukoko, da Alemanha, com 18 anos recém-completos. O jovem atacante do Borussia Dortmund foi uma das surpresas na convocação de Hansi Flick.

Os recordes de atleta mais jovem (Norman White tinha 17 anos e 41 dias quando defendeu a seleção da Irlanda na Copa de 82) e mais velho (Essam El Hadary, com 45 anos e 161 dias, quando esteve com o Egito em 2018) seguem mantidos por mais quatro anos.

Confira os rankings:

MAIS VELHOS

1 - Alfredo Talavera (MEX): 40 anos e 63 dias

2 - Atiba Hutchinson (CAN): 39 anos e 285 dias

3 - Pepe (POR): 39 anos e 267 dias

4 - Eiji Kawashima (JAP): 39 anos e 245 dias

5 - Daniel Alves (BRA): 39 anos e 198 dias

6 - Remko Pasveer (HOL): 39 anos e 12 dias

7 - Aymen Mathlouthi (TUN): 38 anos e 67 dias

8 - Thiago Silva (BRA): 38 anos e 59 dias

9 - Cristiano Ronaldo (POR): 37 anos e 288 dias

10 - Danny Vukovic (AUS): 37 anos e 238 dias

MAIS JOVENS

1 - Youssoufa Mouko (ALE): 18 anos

2 - Garang Kuol (AUS): 18 anos e 66 dias

3 - Gavi (ESP): 18 anos e 107 dias

4 - Jewison Bennette (CRI): 18 anos e 158 dias

5 - Bilal El Khannouss (CRI): 18 anos e 194 dias

6 - Fatawu Issahaku (GAN): 18 anos e 257 dias

7 - António Silva (POR): 19 anos e 21 dias

8 - Zeno Debast (BEL): 19 anos e 27 dias

9 - Jude Bellingham (ING): 19 anos e 144 dias

10 - Brandon Aguilera (CRI): 19 anos e 145 dias