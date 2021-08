Do bolo sem farinha à pipoca de panela, confira receitas para assistir às Olimpíadas na madrugada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eis que nos encontramos de novo no fuso horário da Copa de 2002 (Japão/Coreia do Sul): dormindo muito tarde ou acordando bem cedo para ver o Brasil competir.

Desta vez, são as Olimpíadas que têm agitado a madrugada, com bronze de Alison dos Santos nos 400 m com barreiras na virada do dia, ouro de Rebeca Andrade no começo da manhã e outras medalhas para brasileiros no meio da noite.

Para aguentar a maratona de jogos, três cozinheiras sugeriram à reportagem o que comer nas madrugadas ou manhãs de competição, com doces e salgados que podem até ser pré-preparados no dia anterior (veja as receitas completas no final do texto) .

Carla Pernambuco, chef do Carlota, aposta na praticidade de ingredientes que estão na geladeira dos torcedores para montar um sanduíche, que pode levar rosbife ou uma carne de panela já feita.

Para as noites frias de Olimpíadas, Pernambuco indica duas receitas quentes: uma sopa de tomates, que pode ser acompanhada de um queijo-quente, e um chocolate quente. O preparo leva amido de milho para engrossar com mais rapidez a bebida.

"Se você está acordado até tarde, dificilmente vai querer preparar alguma coisa na hora do jogo", diz a chef Heloisa Bacellar, idealizadora do site Na Cozinha da Helô. Por isso, ela recomenda comidinhas que possam ser feitas antes dos jogos, servidas quentinhas e que "deem vontade de ficar acordado".

É o caso do rocambole de presunto e queijo, que é como uma pizza enroladinha que é possível montar antes e só esquentar no forno antes de comer. Também na pegada de um lanchinho, ela sugere bisnaguinhas caseiras, coringas que podem acompanhar geleias, pastinhas e queijos.

A culinarista e escritora Pat Feldman recomenda adiantar o café da manhã quando as disputas forem logo cedo. Além do próprio chocolate, ela sugere um bolo de chocolate que não leva farinha de trigo e é batido no liquidificador. "Você gasta cinco minutos para preparar, o tempo de forno, e ele é versátil porque é possível fazer um pequenininho, individual, ou um maior, para várias pessoas", diz ela.

Para quem vai atravessar a madrugada na frente da televisão, Feldman também indica a boa e velha pipoca de panela para evitar os saquinhos de pipoca pronta para fazer no microondas.

E a história de que comer de madrugada engorda? Tarcila Campos, nutricionista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, explica que o que define isso não é o horário da alimentação, mas sim a quantidade e qualidade do que se come nas 24 horas.

Para não comer mais do que o usual, o que varia de pessoa para pessoa, ela aconselha dividir o café da manhã em duas partes, com uma primeira porção da refeição bem cedo e uma segunda mais tarde. Também é possível reduzir a quantidade de carboidrato no jantar e esticar a madrugada com uma pipoquinha, exemplifica Campos.

Durante a noite, ela também diz que alimentos mais proteicos são aliados para dar mais saciedade, como queijos, que podem ser temperados com orégano e acompanhados de tomate-cereja como petiscos.

*

SALGADOS

SOPA DE TOMATES

Receita de Carla Pernambuco, do Carlota

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES

​½ colher (sopa) de azeite

1 cebola picada

1 talo de aipo picado

1 cenoura picada

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de extrato de tomate

600 ml de caldo de legumes

350 g de passata de tomates ou de molho de tomates

2 tomates cortados em cubos, sem pele e sem sementes

1 lata (400 g) de tomate pelado picado

Sal, pimenta e orégano a gosto

PREPARO

Refogue a cebola, a cenoura, o aipo e o alho no azeite, até dourar. Acrescente, então, o extrato de tomate, o caldo de legumes, a passata e deixe ferver. Adicione os tomates cortados em cubos e a lata de tomate pelado picado por último. Tempere com sal, pimenta e orégano a gosto e ferva de 5 a 10 minutos. Sirva quente.

SANDUÍCHE DE ROSBIFE OU CARNE ASSADA

Receita de Carla Pernambuco

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 1 porção

INGREDIENTES

Pão ciabatta ou francês

150 g de rosbife caseiro comprado pronto ou de carne assada preparada em casa, em cubos

1 colher (sopa) de mostarda dijon

1 colher (sopa) de maionese

Fatias de queijo muçarela ou queijo meia-cura

PREPARO

Esquente a carne e derreta o queijo em uma frigideira. Enquanto isso, misture a maionese com a mostarda e passe os condimentos no pão. Recheie o pão com a carne e o queijo e prense-o numa sanduicheira ou esquente-o no forno elétrico até ficar no ponto desejado.

ROCAMBOLE DE PRESUNTO E QUEIJO

Receita de Heloisa Bacellar, cozinheira, escritora e idealizadora do site Na Cozinha da Helô

Tempo de preparo: 1 hora + 2h45 horas de repouso da massa e de forno

Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES

​Massa

1 envelope de fermento biológico seco

1 colher (sopa) de açúcar

1 xícara (chá) de água ou leite morno

4 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo

1 ovo

½ xícara (chá) de azeite de oliva

1 colher (chá) de sal

Recheio

1 xícara (chá) de molho de tomate pronto

400 g de fatias finas de queijo muçarela

400 g de fatias finas de presunto cozido sem capa de gordura

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de orégano

1 gema pra pincelar (opcional)

Azeite de oliva

PREPARO

Prepare a massa cerca de 3 horas antes de servir. Numa tigela grande, misture o fermento, o açúcar, a água ou o leite e ½ xícara de farinha de trigo. Deixe repousar por 10 minutos, até que a massa espume. Junte então o ovo, o óleo, o sal e, misturando aos poucos, acrescente a farinha até que a massa fique macia e descole das mãos. Cubra a massa com um pano e deixe repousar por 1 hora, até dobrar o volume.

Divida a massa ao meio e, com um rolo, abra metade dela numa superfície com farinha, até chegar a um retângulo de 25 cm por 40 cm. Recheie a massa deixando uma borda de cerca de 1 cm livre em toda a volta da massa. Espalhe nela metade do molho de tomate, a muçarela, o presunto, o parmesão, o orégano e regue com um fio de azeite.

Enrole o rocambole, pressione bem as pontas para fechar a massa e passe para uma assadeira grande untada com óleo. Pincele os rocamboles com a gema diluída em 2 colheres (sopa) de água e deixe descansar por mais 15 minutos, enquanto o forno é pré-aquecido (180 ºC). Asse os rocamboles até que cresçam e fiquem dourados, de 30 a 40 minutos. Aguarde cerca de 5 minutos para resfriar e sirva quente ou em temperatura ambiente.

BISNAGUINHAS

Receita de Heloisa Bacellar

Tempo de preparo: 1 hora + 3 horas e 30 minutos de repouso e forno

Rendimento: 6 porções (12 unidades)

INGREDIENTES

¾ de xícara (chá) de água morna

¼ de xícara (chá) de açúcar

1 envelope de fermento biológico seco

3 e ¼ xícaras de farinha de trigo

½ colher (sopa) de sal

1 ovo

1/3 de xícara (chá) de óleo vegetal

Óleo vegetal para untar

1 gema dissolvida em 1 colher (sopa) de água

PREPARO

Em uma tigela média, acrescente a água, o açúcar, o fermento e 1 xícara de farinha. Deixe a mistura descansar por cerca de 10 minutos, até a massa espumar. Junte então o sal, o ovo, o óleo e, aos poucos, acrescente a farinha até que a massa fique macia e solte das mãos. Cubra com um pano e deixe crescer por 1 hora, até dobrar de volume.

Separe uma assadeira média e a unte com óleo.

Divida a massa em 12 partes iguais. Com a palma da mão, achate cada uma das partes até formar um quadrado de 10 cm e o enrole como um rocambole. Coloque as massas na assadeira e deixe no máximo 1 cm de espaço livre entre elas. Pincele os pãezinhos com a gema e deixe repousar por mais 1 hora, para dobrar de volume novamente.

Dez minutos antes de dar o tempo para assá-los, pré-aqueça o forno a 180 ºC. Asse os pãezinhos por cerca de 20 minutos, até que cresçam e fiquem dourados. Retire do forno e solte os pãezinhos da assadeira após 10 minutos.

PIPOCA DE PANELA

Receita de Pat Feldman, culinarista e escritora

Tempo de preparo: menos de 5 minutos

Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES

¼ de xícara de milho para pipoca

2 colheres (sopa) de gordura de coco ou manteiga ou óleo de coco extra-virgem ou uma combinação deles)

¼ de xícara de manteiga amolecida ou óleo de coco extra-virgem ou uma mistura dos dois (opcional)

Sal a gosto

PREPARO

Numa panela grande, junte o milho de pipoca e a gordura. Tampe bem e leve ao fogo alto, agitando a panela constantemente até o milho começar a estourar.

Continue com a panela tampada, agitando-a constantemente, até que os estouros cessem. Tire a panela do fogo. Retire a tampa da panela e jogue a manteiga derretida por cima (opcional), uma pitada generosa de sal. Tampe a panela e agite para que a manteiga se misture à pipoca.

DOCES

CHOCOLATE QUENTE

Receita de Carla Pernambuco

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 4 porções

INGREDIENTES

1 litro de leite

1 colher (sopa) de essência natural de baunilha ou 1 fava de baunilha cortada ao meio e raspada

200 g de chocolate meio amargo

2 colheres (sopa) de cacau em pó ou de achocolatado

1 colher (chá) de amido de milho

Raspas de chocolate para finalizar (opcional)

PREPARO

Em uma panela grande, misture metade do leite, a baunilha, o cacau e coloque a mistura para aquecer no fogo. Dissolva o amido de milho na outra metade do leite e acrescente à panela.

Quando a mistura ferver, despeje-a numa tigela ou diretamente numa xícara que esteja com os pedaços de chocolate dentro. Misture até derreter os pedaços de chocolate, deixe descansar por alguns minutos, até amornar, e sirva a bebida com raspas de chocolate.

BOLO DE CACAU SEM FARINHA

Receita de Pat Feldman

Tempo de preparo: 10 minutos + 40 minutos de forno

Rendimento: 8 porções

INGREDIENTES

7 ovos caipira

7 colheres (sopa) de cacau em pó

5 colheres (sopa) de rapadura ou melado de cana

100 g de coco ralado

2 colheres (sopa) de manteiga ou óleo de coco (ou misture dos dois)

1 colher (sopa) cheia de fermento em pó (opcional, e fica com uma textura próxima ao de um brownie sem o fermento)

PREPARO

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar uma massa homogênea. Coloque a mistura em uma assadeira redonda e baixa, untada com manteiga, azeite ou óleo de coco. Leve a massa ao forno, pré-aquecido a 200 ºC, por 25 a 30 minutos.

Pode ser servido com coco ralado, canela em pó ou frutas vermelhas cozidas rapidamente.