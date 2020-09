Djokovic vence algoz de Nadal e conquista 2º título após retorno do tênis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novak Djokovic conquistou, nesta segunda-feira (21), o seu quinto título do Masters 1000 de Roma ao vencer o argentino Diego Schwartzman (algoz de Rafael Nadal) na final por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Foi o segundo troféu do sérvio, número um do mundo aos 33 anos, desde o retorno do tênis após a paralisação em razão da pandemia do coronavírus. Antes, venceu Cincinnati. Ele já soma 36 Masters na carreira (um recorde).

Roma foi um dos primeiros torneios do esporte com presença de público --a Itália permite até 1.000 pessoas em eventos esportivos. Mas não foi a primeira vez que Djokovic atuou com fãs nas arquibancadas.

Antes, ele organizou um campeonato amistoso com público na Sérvia (ainda quando o circuito profissional do tênis estava pralisado) que ignorou as normas de segurança sanitária, causou aglomerações e levou a um surto da Covid-19 inclusive entre atletas.

O próprio Djokovic acabou contaminado, assim como sua esposa. Depois, durante a preparação para o US Open, ele se desculpou publicamente e pediu para que o erro não gerasse uma caça às bruxas.

Ele tem apenas uma derrota nesta temporada até agora, justamente no US Open, quando foi desclassificado após acertar uma juíza de linha com uma bolada, ainda nas oitavas de final, contra Pablo Carreño Busta.

Na partida desta segunda, Djokovic teve que vencer o algoz de Rafael Nadal para ser campeão.

Schwartzman, 15º do ranking, teve suas chances. Chegou a abrir 3 a 0 no primeiro set, com duas quebras de serviço, aproveitando um início de jogo em que o sérvio estava irritado, sobretudo com a chuva fraca e as condições da quadra (a organização do torneio não suspendeu a partida, mesmo com condições climáticas não ideais).

Também largou o segundo set com uma quebra de vantagem, mas sequer chegou a confirmá-la.

Após bater Nadal nas quartas de final em Roma, o argentino ainda venceu Denis Shapovalov na semifinal em uma batalha de mais de três horas de duração.

O próximo grande torneio da temporada será Roland Garros, que começa no próximo dia 29 e que também espera receber público, estimando ter condições para alocar até 11,5 mil pessoas por dia em suas instalações.

Terceiro da história em número de Grand Slams, Djokovic buscará seu 18º título deste cacife na França, que também receberá Nadal, o maior vencedor da história do torneio, com 12 troféus (no geral, tem 19, um a menos que Roger Federer, que não jogará mais nesta temporada em razão de uma lesão).

Tradicionalmente, Roland Garros é o segundo Grand Slam do ano e acontece no primeiro semestre, mas foi remarcado após a paralisação do tênis pela pandemia. Já Wimbledon foi cancelado pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.