Djokovic supera Alcaraz e vai à final de Roland Garros

SÃO PAULO/SP - No confronto mais esperado na chave masculina de simples em Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic superou o espanhol Carlos Alcaraz. A vitória por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 5/7, 6/1 e 6/1, o colocou na final do torneio francês.

Alcaraz começou a sofrer fortes câimbras no terceiro set, o que atrapalhou seu desempenho na quadra de saibro em Paris.

Djokovic pode assumir a liderança do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) se conquistar o título neste domingo (11). Ele vai enfrentar o vencedor da partida entre o norueguês Casper Ruud e o alemão Alexander Zverev. Ele ainda chegaria ao 23º título de Grand Slam, o que o tornaria, de forma isolada, o maior vencedor desses torneios na chamada "era aberta" do tênis, iniciada em 1968.

Será também sua 34º final no circuito que engloba o Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

Djokovic começou a semifinal mostrando seu melhor nível e não demorou a quebrar o saque de Alcaraz. O espanhol reagiu e teve três chances para devolver a quebra de serviço do rival, mas não as aproveitou.

Set irregular

Com o sérvio na frente, o segundo set foi irregular, com vários erros dos dois tenistas e, de novo, Alcaraz teve sucessivas oportunidades para quebrar o saque de Djokovic. Teve sucesso na última tentativa para fechar em 7 a 5 e empatar a partida.

Havia a expectativa de que seria um jogo longo e equilibrado, mas isso acabou logo no início do terceiro set, quando o espanhol começou a reclamar de câimbras. Ele entregou o game seguinte porque pediu atendimento médico quando não poderia. O atual líder do ranking não conseguiu se movimentar normalmente e foi batido com facilidade pelo adversário.

Antes do início do quarto set, Alcaraz foi ao banheiro e pareceu ter se recuperado, mas seu desempenho voltou a cair depois de dois games. Mais uma vez se tornou presa fácil para Djokovic em sua busca do recorde absoluto em títulos de Grand Slam.